Российская система «Чёрный глаз» способна перехватывать сигналы беспилотников за несколько десятков километров, заставляя их падать на землю, пока оператор пытается разобраться, в чём дело. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал военкор ВГТРК Егор Григорьев.

«Мы были у одного из подразделений ВДВ и там видели новые образцы РЭБ которые эффективно работают. Показывать их пока рано. Но вслух называлась система «Чёрный глаз». Она перехватывает сигнал за десятки километров — и противник ничего не видит и не понимает, куда лететь, и его дрон падает», — отметил он.

Военный корреспондент добавил, что сама система не обладает какими-то внушительными габаритами. Кроме того, у бойцов есть устройства, полностью блокирующие связь между оператором и дроном, а также средства для прослушивания радиопереговоров врага. Интересно, что в Сумской области украинские военные во всю общаются на русском, совсем позабыв о мове.