Украинский дрон самоутопился в озере Брянской области и попал на видео

Рыбаки из Брянской области запечатлели на видео падение украинского беспилотника, который погрузился в воды озера Орлик в Бежицком районе. Сначала летательный аппарат целенаправленно летел в сторону города, однако, пролетая над центром водоёма, резко сменил траекторию. На кадрах видно, что он упал в воду и взорвался.

Самоуничтожение украинского БПЛА в Брянской области. Видео © Telegram / Брянск и Бежица

Кадры стали активно распространяться в соцсетях. Примечательно, что очевидцы падения дрона сначала попытались отойти на безопасное расстояние, а после посетовали, что у них нет лодки, так как после детонации улов мог бы получиться просто головокружительным.

«Сейчас рыба пойдёт, а лодки нет», — посетовал один из мужчин.