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30 июля, 15:50

Украинский дрон самоутопился в озере Брянской области и попал на видео

Украинский БПЛА упал в озеро в Брянской области, испугав местных рыбаков

Рыбаки из Брянской области запечатлели на видео падение украинского беспилотника, который погрузился в воды озера Орлик в Бежицком районе. Сначала летательный аппарат целенаправленно летел в сторону города, однако, пролетая над центром водоёма, резко сменил траекторию. На кадрах видно, что он упал в воду и взорвался.

Самоуничтожение украинского БПЛА в Брянской области. Видео © Telegram / Брянск и Бежица

Кадры стали активно распространяться в соцсетях. Примечательно, что очевидцы падения дрона сначала попытались отойти на безопасное расстояние, а после посетовали, что у них нет лодки, так как после детонации улов мог бы получиться просто головокружительным.

«Сейчас рыба пойдёт, а лодки нет», — посетовал один из мужчин.

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Ранее сообщалось, что неуклюжий украинский дрон запутался в проводах и рассмешил российских военных. Life.ru публиковал видео.

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Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
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