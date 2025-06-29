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Регион
29 июня, 08:01

Неуклюжий украинский дрон запутался в проводах и рассмешил российских военных

«ВО»: Бойцов РФ рассмешил беспилотник ВСУ, который запутался в проводах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Losonsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Losonsky

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) разбился, поскольку запутался в линиях электропередач и не смог больше взлететь. Тщетные попытки дрона освободиться вызвали смех у российских военных. Забавное видео было опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Украинский беспилотник запутался в проводах. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

На кадрах можно наблюдать, как вражеское летающее устройство зацепилось за провода и не может освободиться. БПЛА совершает несколько оборотов и только после этого падает на землю без возможности взлететь обратно. Автор публикации провёл аналогию между беспилотником и комаром, который попал в ловушку и пытается выбраться.

Российский боец чудом выжил после атаки вражеского дрона
Российский боец чудом выжил после атаки вражеского дрона

Ранее стало известно, что российским средствам ПВО минувшей ночью удалось отразить атаку украинских БПЛА над территорией трёх регионов страны. В Министерстве обороны РФ сообщили, что три дрона противника самолётного типа ликвидировали над Курской и Ростовской областями, а также в Крыму. В ведомстве отметили, что в результате атак разрушений на земле и пострадавших нет.


Юлия Сафиулина
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