Неуклюжий украинский дрон запутался в проводах и рассмешил российских военных

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) разбился, поскольку запутался в линиях электропередач и не смог больше взлететь. Тщетные попытки дрона освободиться вызвали смех у российских военных. Забавное видео было опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Украинский беспилотник запутался в проводах. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

На кадрах можно наблюдать, как вражеское летающее устройство зацепилось за провода и не может освободиться. БПЛА совершает несколько оборотов и только после этого падает на землю без возможности взлететь обратно. Автор публикации провёл аналогию между беспилотником и комаром, который попал в ловушку и пытается выбраться.