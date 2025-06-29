Неуклюжий украинский дрон запутался в проводах и рассмешил российских военных
«ВО»: Бойцов РФ рассмешил беспилотник ВСУ, который запутался в проводах
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Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) разбился, поскольку запутался в линиях электропередач и не смог больше взлететь. Тщетные попытки дрона освободиться вызвали смех у российских военных. Забавное видео было опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».
Украинский беспилотник запутался в проводах. Видео © Telegram / Военный Осведомитель
На кадрах можно наблюдать, как вражеское летающее устройство зацепилось за провода и не может освободиться. БПЛА совершает несколько оборотов и только после этого падает на землю без возможности взлететь обратно. Автор публикации провёл аналогию между беспилотником и комаром, который попал в ловушку и пытается выбраться.
Ранее стало известно, что российским средствам ПВО минувшей ночью удалось отразить атаку украинских БПЛА над территорией трёх регионов страны. В Министерстве обороны РФ сообщили, что три дрона противника самолётного типа ликвидировали над Курской и Ростовской областями, а также в Крыму. В ведомстве отметили, что в результате атак разрушений на земле и пострадавших нет.