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Регион
29 июля, 11:10

«Это первая ласточка»: Стало известно, зачем украинский дрон летал над Минском

Генерал Попов: Прилёт украинского БПЛА в Минск — не случайность, а провокация

Обложка © Минобороны Белоруссии

Обложка © Минобороны Белоруссии

Уничтоженный над Минском беспилотник оказался неслучайным гостем — это спланированная акция Киева. Такое мнение выразил заслуженный военный лётчик РФ и генерал-майор Владимир Попов в комментарии «Постньюс».

«Там обстановка не особо отличается от Белогородской, Курской и Брянской областей. Поэтому то, что туда прилетело, — первая ласточка, о которой мы сейчас официально говорим. До этого случаи были другого характера», — сказал Попов.

По словам эксперта, речь идёт о целенаправленной провокации: Попов предположил, что таким образом Украина якобы «наказывает» Белоруссию за союз с Россией. Генерал также не исключил, что в ближайшее время могут вскрыться и другие эпизоды с налётами беспилотников в районах, близких к Минску.

Упавший в Минске дрон был заряжен тротилом и напичкан поражающими элементами
Упавший в Минске дрон был заряжен тротилом и напичкан поражающими элементами

Напомним, что сегодня, 29 июля, в Минске впервые сбили беспилотник — инцидент произошёл около 2:30 ночи в районе улицы Матусевича. Дежурные силы ПВО зафиксировали неопознанную воздушную цель и оперативно её нейтрализовали. Оказалось, что сбитый беспилотник нёс на себе взрывчатку: был заряжен тротилом и содержал множество поражающих элементов.

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Милена Скрипальщикова
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