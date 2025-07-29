«Это первая ласточка»: Стало известно, зачем украинский дрон летал над Минском

Уничтоженный над Минском беспилотник оказался неслучайным гостем — это спланированная акция Киева. Такое мнение выразил заслуженный военный лётчик РФ и генерал-майор Владимир Попов в комментарии «Постньюс».

«Там обстановка не особо отличается от Белогородской, Курской и Брянской областей. Поэтому то, что туда прилетело, — первая ласточка, о которой мы сейчас официально говорим. До этого случаи были другого характера», — сказал Попов.

По словам эксперта, речь идёт о целенаправленной провокации: Попов предположил, что таким образом Украина якобы «наказывает» Белоруссию за союз с Россией. Генерал также не исключил, что в ближайшее время могут вскрыться и другие эпизоды с налётами беспилотников в районах, близких к Минску.