Упавший в Минске дрон был заряжен тротилом и напичкан поражающими элементами

Сбитый в Минске беспилотник нёс на себе взрывчатку. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии, аппарат был заряжен тротилом и содержал множество металлических шариков, выполнявших роль поражающих элементов.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл в ночь на 29 июля. Обнаруженный военными беспилотник был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы и упал без взрыва во дворе дома №72 на улице Матусевича. При падении обломки повредили несколько автомобилей, но жертв и пострадавших не зафиксировано. Эвакуация жильцов не потребовалась.

Следователи совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз изъяли фрагменты корпуса, крыльев, двигатель, навигационное оборудование и боевую часть с взрывчатым веществом. Как уточнили в ведомстве, боеголовка содержала тротил и значительное количество металлических шариков.

Также Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.