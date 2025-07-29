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Регион
29 июля, 10:50

Упавший в Минске дрон был заряжен тротилом и напичкан поражающими элементами

СК РБ: Упавший в Минске дрон был начинён большим числом поражающих элементов

Обложка © СК РБ

Обложка © СК РБ

Сбитый в Минске беспилотник нёс на себе взрывчатку. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии, аппарат был заряжен тротилом и содержал множество металлических шариков, выполнявших роль поражающих элементов.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл в ночь на 29 июля. Обнаруженный военными беспилотник был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы и упал без взрыва во дворе дома №72 на улице Матусевича. При падении обломки повредили несколько автомобилей, но жертв и пострадавших не зафиксировано. Эвакуация жильцов не потребовалась.

Следователи совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз изъяли фрагменты корпуса, крыльев, двигатель, навигационное оборудование и боевую часть с взрывчатым веществом. Как уточнили в ведомстве, боеголовка содержала тротил и значительное количество металлических шариков.

Также Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

Белорусскому дальнобойщику, сбивавшему дроны камнями под Иркутском, вручили благодарственное письмо
Белорусскому дальнобойщику, сбивавшему дроны камнями под Иркутском, вручили благодарственное письмо

Ранее Life.ru сообщал, что в Минске впервые был сбит БПЛА. Прежде беспилотные аппараты фиксировали лишь у границы, но до столицы Белоруссии они ещё ни разу не долетали.

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Никита Никонов
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