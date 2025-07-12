Белорусскому дальнобойщику, сбивавшему дроны камнями под Иркутском, вручили благодарственное письмо
Губернатор Анохин поблагодарил белорусского водителя, сбивавшего дроны камнями
Губернатор Смоленской области Василий Анохин поблагодарил водителя Антона Мацкевича, который сбивал дроны камнями в Иркутской области. Обложка © Telegram / Василий Анохин
Дальнобойщику, который помогал в Иркутской области сбивать украинские дроны камнями, вручили благодарственное письмо за мужество и самоотверженность. Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, он лично поблагодарил мужчину.
«Сегодня встретился с человеком, который помог остановить налёт беспилотников в Иркутской области. Проявив смекалку и мужество, Антон Мацкевич вместе с другими очевидцами помогал предотвратить серьёзные последствия атаки», — написал он в своём телеграм-канале.
Мацкевич родом из белорусского города Витебск. На протяжении нескольких лет он работал в смоленской компании международных перевозок. Как раз во время одной из поездок он остановился на стоянке в Усолье-Сибирском, где увидел, как из кузова стоящей рядом фуры начали вылетать беспилотники. Мужчина не растерялся и тут же принялся с остальными водителями и сотрудниками полиции сбивать дроны камнями. По словам Анохина, поступок Мацкевича — это пример мужества и самоотверженности.
Недавно стало известно, что Мацкевич отправился служить в армию.
Напомним, что 1 июня Украина ударила беспилотниками по российским военным аэродромам в пяти регионах страны. БПЛА тайно доставили на фурах, а затем запустили дистанционно. Life.ru публиковал кадры вылета дронов из кузовов. Оказавшиеся рядом сибирские дальнобойщики бросали во взлетающие беспилотники камни. Среди них был герой из Белоруссии, который отошёл от фуры смерти за мгновения до взрыва. Кроме того, местные из ружей сумели сбить ещё пять «птичек».