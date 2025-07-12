Белорусскому дальнобойщику, сбивавшему дроны камнями под Иркутском, вручили благодарственное письмо

Мацкевич родом из белорусского города Витебск. На протяжении нескольких лет он работал в смоленской компании международных перевозок. Как раз во время одной из поездок он остановился на стоянке в Усолье-Сибирском, где увидел, как из кузова стоящей рядом фуры начали вылетать беспилотники. Мужчина не растерялся и тут же принялся с остальными водителями и сотрудниками полиции сбивать дроны камнями. По словам Анохина, поступок Мацкевича — это пример мужества и самоотверженности.