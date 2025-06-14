ФСБ нагрянула с обысками в тату-салон жены владельца фур с дронами ВСУ

В центре Челябинска силовики посетили тату-студию, принадлежащую супруге Артёма Тимофеева*, связанного с недавней атакой беспилотников на военный аэродром в Иркутской области. Факт визита спецслужб подтвердили РИА «Новости» сотрудники соседних офисов.

По данным агентства, речь идёт о студии «Мастерская 9099», расположенной в офисном здании. Её владелица, Екатерина Тимофеева*, открыла этот салон в конце 2023 года, но в настоящее время заведение не функционирует, а сотрудники продают оборудование в Сети.