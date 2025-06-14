ФСБ нагрянула с обысками в тату-салон жены владельца фур с дронами ВСУ
ФСБ нагрянула в тату-салон жены владельца фур с БПЛА Тимофеева* в Челябинске
Екатерина и Артём Тимофеевы*. Обложка © VK / Катерина Гато
В центре Челябинска силовики посетили тату-студию, принадлежащую супруге Артёма Тимофеева*, связанного с недавней атакой беспилотников на военный аэродром в Иркутской области. Факт визита спецслужб подтвердили РИА «Новости» сотрудники соседних офисов.
По данным агентства, речь идёт о студии «Мастерская 9099», расположенной в офисном здании. Её владелица, Екатерина Тимофеева*, открыла этот салон в конце 2023 года, но в настоящее время заведение не функционирует, а сотрудники продают оборудование в Сети.
«На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ», — сообщила сотрудница соседнего со студией офиса.
Напомним, что 1 июня украинские беспилотники внезапно ударили по российским военным аэродромам. Беспилотники тайком были доставлены к ним на фурах. Владельцем грузовиков является 37-летний Артём Тимофеев*, родившийся на Украине. Он был объявлен в федеральный розыск. Его жена Екатерина Тимофеева* перебралась в Иркутск в 2017 году.
*Включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.