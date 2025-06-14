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14 июня, 07:57

ФСБ нагрянула с обысками в тату-салон жены владельца фур с дронами ВСУ

ФСБ нагрянула в тату-салон жены владельца фур с БПЛА Тимофеева* в Челябинске

Екатерина и Артём Тимофеевы*. Обложка © VK / Катерина Гато

Екатерина и Артём Тимофеевы*. Обложка © VK / Катерина Гато

В центре Челябинска силовики посетили тату-студию, принадлежащую супруге Артёма Тимофеева*, связанного с недавней атакой беспилотников на военный аэродром в Иркутской области. Факт визита спецслужб подтвердили РИА «Новости» сотрудники соседних офисов.

По данным агентства, речь идёт о студии «Мастерская 9099», расположенной в офисном здании. Её владелица, Екатерина Тимофеева*, открыла этот салон в конце 2023 года, но в настоящее время заведение не функционирует, а сотрудники продают оборудование в Сети.

«На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ», — сообщила сотрудница соседнего со студией офиса.

Бизнесмен или диверсант: Тайная жизнь владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева
Бизнесмен или диверсант: Тайная жизнь владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева

Напомним, что 1 июня украинские беспилотники внезапно ударили по российским военным аэродромам. Беспилотники тайком были доставлены к ним на фурах. Владельцем грузовиков является 37-летний Артём Тимофеев*, родившийся на Украине. Он был объявлен в федеральный розыск. Его жена Екатерина Тимофеева* перебралась в Иркутск в 2017 году.

*Включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Озеров
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