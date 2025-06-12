Раскрыто место жительства жены возможного участника атаки БПЛА на Приангарье

Выяснилось, где проживала последнее время супруга возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артёма Тимофеева*. Предположительно, Екатерина* находилась в течение нескольких лет в Челябинске, куда переехала в 2017 году из Киева.

Как пишет РИА «Новости», до 2017 года девушка активно публиковала в «ВКонтакте» фотографии из Киева, где посещала бары и модные мероприятия, часто вместе с избранником. Позже она писала об отпуске в Москве. А начиная с 2023 года, Екатерина* стала делиться в Сети фотографиями, сделанными в Челябинске. В 2025 году в её телеграм-канале, в частности, появились снимки, где Тимофеева* запечатлена на фоне узнаваемых мест города вместе с супругом.

Ранее Life.ru писал, что в розыск был объявлен Артём Тимофеев* — уроженец Донецка, возможно причастный к атаке беспилотников на аэродромы в РФ. По предварительным данным, он мог быть владельцем грузовиков, с которых запускались дроны. Мужчина профессионально занимался музыкой — работал диджеем и поддерживал украинские музыкальные коллективы. Также известно, что в 2014 году он яро поддерживал Евромайдан.