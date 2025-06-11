Жена владельца фур с БПЛА Тимофеева* зарабатывает на сообщениях в Telegram

Екатерина Тимофеева*, супруга Артёма Тимофеева*, который может быть причастен к атаке дронов на аэродромы в Иркутской области, нашла оригинальный способ подзаработать на своей «известности». Теперь, чтобы отправить ей сообщение в Telegram, пользователям придётся раскошелиться на сумму свыше 17 тысяч рублей.

По данным РИА «Новости», Екатерина установила плату в 10 тысяч звёзд Telegram – это примерно 17,7 тысячи рублей. Такой шаг вызвал широкий резонанс в соцсетях на фоне серьёзных обвинений, выдвинутых против её мужа.

2 июня администрация Усть-Кута объявила ориентировку на Артёма Тимофеева*, уроженца Донецка 1987 года рождения, который может быть связан с атакой дронов на военный аэродром. Вскоре после этого МВД России объявило его в розыск, а спустя два дня – и его жену Екатерину.

Напомним, 1 июня Минобороны России сообщило о терактах с использованием FPV-дронов на нескольких аэродромах страны. Все атаки были отражены, жертв среди персонала не зафиксировано.

Ранее Life.ru писал, что возможный организатор запуска БПЛА на российские аэродромы может скрываться в Казахстане. Он уехал в соседнюю страну вместе с женой за несколько дней до атаки.