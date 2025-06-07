МВД объявило в розыск жену подозреваемого в запуске дронов с фур
Жену подозреваемого в запуске дронов с фур Екатерину Гато объявили в розыск
Обложка © VK / Екатерина Гато
Супруга подозреваемого в причастности к атаке беспилотников ВСУ в Иркутской области Артёма Тимофеева Екатерина объявлена в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД России.
«Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — говорится в базе розыска.
Напомним, 1 июня ВСУ ударили по российским военным авиабазам в пяти субъектах страны. БПЛА были замаскированы в грузовом отсеке фургона под ложным потолком. Выяснилось, что грузовики принадлежали Артёму Тимофееву. Раньше мужчина был диджеем, а также фанатом Евромайдана. По последней информации, Тимофеев вместе с супругой находятся в Казахстане.