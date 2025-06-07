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Регион
7 июня, 15:09

МВД объявило в розыск жену подозреваемого в запуске дронов с фур

Жену подозреваемого в запуске дронов с фур Екатерину Гато объявили в розыск

Обложка © VK / Екатерина Гато

Обложка © VK / Екатерина Гато

Супруга подозреваемого в причастности к атаке беспилотников ВСУ в Иркутской области Артёма Тимофеева Екатерина объявлена в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД России.

«Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — говорится в базе розыска.

Стали известны новые детали о бизнесе владельца фур с БПЛА
Стали известны новые детали о бизнесе владельца фур с БПЛА

Напомним, 1 июня ВСУ ударили по российским военным авиабазам в пяти субъектах страны. БПЛА были замаскированы в грузовом отсеке фургона под ложным потолком. Выяснилось, что грузовики принадлежали Артёму Тимофееву. Раньше мужчина был диджеем, а также фанатом Евромайдана. По последней информации, Тимофеев вместе с супругой находятся в Казахстане.

Александра Мышляева
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