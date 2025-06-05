Стали известны новые детали о бизнесе владельца фур с БПЛА

Артём Тимофеев, который является подозреваемым по делу об организации атаки дронов на российские регионы 1 июня, зарегистрировал собственный бизнес на территории Украины.

По информации РИА «Новости», его предприятие было оформлено в форме ООО в городе Краматорске десять лет назад. Компания подозреваемого специализировалась на логистических услугах и торговых операциях.