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Регион
5 июня, 08:08

Стали известны новые детали о бизнесе владельца фур с БПЛА

Подозреваемый в запуске БПЛА Тимофеев зарегистрировал бизнес на Украине

Артём Тимофеев. Обложка © VK / Артём Тимофеев

Артём Тимофеев. Обложка © VK / Артём Тимофеев

Артём Тимофеев, который является подозреваемым по делу об организации атаки дронов на российские регионы 1 июня, зарегистрировал собственный бизнес на территории Украины.

По информации РИА «Новости», его предприятие было оформлено в форме ООО в городе Краматорске десять лет назад. Компания подозреваемого специализировалась на логистических услугах и торговых операциях.

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Напомним, 1 июня Вооружённые силы Украины осуществили массированный удар по российским военным авиабазам в пяти субъектах страны. При этом беспилотные летательные аппараты, обнаруженные в Иркутской и Мурманской областях, были замаскированы в грузовом отсеке фургона под ложным потолком. В ходе расследования происшествия правоохранители объявили в розыск 37-летнего Артёма Тимофеева. Ему принадлежали транспортные средства, задействованные для запуска дронов. Выяснилось, что ранее фигурант дела был диджеем, а также активно выражал поддержку украинским исполнителям и движению Евромайдана. Согласно последней информации, Тимофеев, предположительно, находится в Казахстане. Его жена, в свою очередь, сообщила в соцсетях о своём отъезде из Челябинска в Астану.

Ольга Сливченко
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