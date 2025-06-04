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4 июня, 06:54

«Это кошмар!» Бабушка в ужасе из-за поступка владельца фур, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ

Бабушка подозреваемого в запуске БПЛА с фур по аэродромам не знает, где Тимофеев

Артём Тимофеев в 2014 году. Обложка © VK / Артём Тимофеев

Артём Тимофеев в 2014 году. Обложка © VK / Артём Тимофеев

В семье Артёма Тимофеева из Челябинской области, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявили, что не знают о его местонахождении. Его бабушка, которая проживает по одному из адресов в Миассе, где зарегистрирован сам Тимофеев, изначально не открыла дверь, но позже вышла во двор и ответила на пару вопросов.

«Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то. Мы сами ничего не знаем вообще. Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете?»рассказала пенсионерка РИА «Новости».

Также в Челябинске была найдена ещё одна квартира, где подозреваемый проживал некоторое время. Новые жильцы рассказали, что Тимофеев жил там до них и последний раз видели его примерно неделю назад.

Бизнесмен или диверсант: Тайная жизнь владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева
Бизнесмен или диверсант: Тайная жизнь владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева

Напомним, что 1 июня ВСУ провели масштабную атаку на российские военные аэродромы в пяти регионах РФ. БПЛА, замеченные в Иркутской и Мурманской областях, скрывались в крыше грузовика под фальшивым потолком. В ходе расследования инцидента правоохранительные органы разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева, который владел грузовиками, предположительно, использовавшимися для запуска дронов. Подозреваемый ранее работал диджеем и поддерживал украинских музыкантов и Евромайдан. По последним данным, Тимофеев сейчас может находиться в Казахстане. Его супруга заявила в социальных сетях, что едет из Челябинска в Астану.

Наталья Афонина
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