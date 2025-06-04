«Это кошмар!» Бабушка в ужасе из-за поступка владельца фур, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ

В семье Артёма Тимофеева из Челябинской области, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявили, что не знают о его местонахождении. Его бабушка, которая проживает по одному из адресов в Миассе, где зарегистрирован сам Тимофеев, изначально не открыла дверь, но позже вышла во двор и ответила на пару вопросов.

«Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то. Мы сами ничего не знаем вообще. Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете?» — рассказала пенсионерка РИА «Новости».