Жена владельца фур с дронами оказалась «ведьмой» и автором эротических романов
Разыскиваемый за атаки дронов на РФ оказался мужем ведьмы
Обложка © VK / Екатерина Гато
Жена Артёма Тимофеева, разыскиваемого полицией по подозрению к причастности к атакам дронов на Россию, оказалась «ведьмой» и писательницей эротических романов. Об этом сообщает Readovka.
Согласно информации издания, сейчас Екатерина Гато занимает должность директора по менеджменту, а ранее могла помогать на Украине с проектом своего мужа-музыканта Dastish fantastish. Под своим псевдонимом женщина пишет эротические романы категории «Б», например, «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили».
Ранее Life.ru сообщал, что в рамках расследования массовой атаки беспилотников на аэродромы в РФ 1 июня разыскивается 37-летний уроженец Донецка Артём Тимофеев. По предварительным данным, он мог быть владельцем грузовиков, с которых запускались дроны. Мужчина профессионально занимался музыкой — работал диджеем и поддерживал украинские музыкальные коллективы. Также известно, что в 2014 году он яро поддерживал Евромайдан.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы РФ в пяти регионах. В том числе, БПЛА ударили по военной части в посёлке Средний Усольского района Иркутской области. Дроны, использованные для атаки на Сибирь, были замаскированы в фуре: их спрятали в крыше контейнеров под фальшивым потолком.