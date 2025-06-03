Жена владельца фур с дронами оказалась «ведьмой» и автором эротических романов

Жена Артёма Тимофеева, разыскиваемого полицией по подозрению к причастности к атакам дронов на Россию, оказалась «ведьмой» и писательницей эротических романов. Об этом сообщает Readovka .

Согласно информации издания, сейчас Екатерина Гато занимает должность директора по менеджменту, а ранее могла помогать на Украине с проектом своего мужа-музыканта Dastish fantastish. Под своим псевдонимом женщина пишет эротические романы категории «Б», например, «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили».