Сбивавший дроны камнями сибиряк отправился служить в армию
IrkutskMedia: Сбивавший дроны камнями в Иркутской области россиянин ушёл в армию
Россиянин из Иркутской области, который камнями сбивал украинские дроны, отправился на службу в армию. В призывном пункте ему преподнесли награду за помощь в отражении атаки. Об этом сообщает IrkutskMedia.
По данным издания, 21-летний Сергей Миронов получил нагрудный знак «Команда Путина» от представителей Народного фронта.
«Наше дело — жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», — отметил сибиряк во время награждения.
Он рассказал, что после появления дронов и звуков взрывов, он и другие жители объединились, чтобы противостоять нападению. За участие в отражении атаки вместе с ним были отмечены наградами ещё 28 человек.
Напомним, что 1 июня Украина ударила беспилотниками по российским военным аэродромам в пяти регионах страны. БПЛА тайно доставили на фурах, а затем запустили дистанционно. Life.ru публиковал кадры вылета дронов из кузовов. Оказавшиеся рядом сибирские дальнобойщики бросали во взлетающие беспилотники камни. Среди них был герой из Белоруссии, который отошёл от фуры смерти за мгновения до взрыва. Кроме того, местные из ружей сумели сбить ещё пять «птичек».