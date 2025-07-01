Сбивавший дроны камнями сибиряк отправился служить в армию

Россиянин из Иркутской области, который камнями сбивал украинские дроны, отправился на службу в армию. В призывном пункте ему преподнесли награду за помощь в отражении атаки. Об этом сообщает IrkutskMedia.

Он рассказал, что после появления дронов и звуков взрывов, он и другие жители объединились, чтобы противостоять нападению. За участие в отражении атаки вместе с ним были отмечены наградами ещё 28 человек.