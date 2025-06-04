«Была злость, а не страх»: Эпичной битвой с дронами ВСУ над фурой командовал таинственный полковник

Водитель-дальнобойщик Игорь Бородкин, прибывший из Иркутской области, совместно с сотрудниками полиции и местными жителями участвовал в пресечении атаки ВСУ на аэродромы РФ. Для противодействия взлёту БПЛА из грузового автомобиля они использовали камни и другие доступные предметы.

Как рассказал шофёр в интервью RT, 1 июня он находился неподалёку от места происшествия. Услышав звуки летательных аппаратов, он сначала подумал, что это просто кто-то из местных жителей запускает квадрокоптеры. Однако после взлёта четвертого дрона он понял, что речь идет о чём-то более серьёзном — диверсионной операции.

«Страха не было, была злость», — отметил Бородкин.

По его оценке, всего из грузовика вылетело от 12 до 15 беспилотников. Сначала участники событий не знали, как действовать. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы попытались сбить дроны из табельного оружия, но аппараты уже набрали слишком большую высоту.

Позже к группе присоединился полковник, который предложил начать забрасывать дроны камнями и другими подручными средствами, чтобы помешать их взлёту. Спустя некоторое время, по словам Игоря, грузовик, из которого запускались БПЛА, начал взрываться. Он предположил, что внутри сгоревшего транспортного средства могло находиться до 20 незапущенных беспилотников.

Фура с дронами ВСУ в Иркутской области. Видео © Telegram / SHOT