«Была злость, а не страх»: Эпичной битвой с дронами ВСУ над фурой командовал таинственный полковник
Дальнобойщик из Иркутска вспомнил, как с полковником сбивали дроны ВСУ над фурой
Водитель-дальнобойщик Игорь Бородкин, прибывший из Иркутской области, совместно с сотрудниками полиции и местными жителями участвовал в пресечении атаки ВСУ на аэродромы РФ. Для противодействия взлёту БПЛА из грузового автомобиля они использовали камни и другие доступные предметы.
Как рассказал шофёр в интервью RT, 1 июня он находился неподалёку от места происшествия. Услышав звуки летательных аппаратов, он сначала подумал, что это просто кто-то из местных жителей запускает квадрокоптеры. Однако после взлёта четвертого дрона он понял, что речь идет о чём-то более серьёзном — диверсионной операции.
«Страха не было, была злость», — отметил Бородкин.
По его оценке, всего из грузовика вылетело от 12 до 15 беспилотников. Сначала участники событий не знали, как действовать. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы попытались сбить дроны из табельного оружия, но аппараты уже набрали слишком большую высоту.
Позже к группе присоединился полковник, который предложил начать забрасывать дроны камнями и другими подручными средствами, чтобы помешать их взлёту. Спустя некоторое время, по словам Игоря, грузовик, из которого запускались БПЛА, начал взрываться. Он предположил, что внутри сгоревшего транспортного средства могло находиться до 20 незапущенных беспилотников.
Фура с дронами ВСУ в Иркутской области. Видео © Telegram / SHOT
Ситуация с атаками со стороны ВСУ имеет для Игоря Бородкина особое личное значение, поскольку его сын является участником Специальной военной операции и уже дважды получал ранения в зоне боевых действий.
Напомним, что 1 июня Украина внезапно ударила беспилотниками по российским военным аэродромам в пяти регионах страны. БПЛА тайно доставили на фурах, а затем запустили дистанционно. Life.ru публиковал кадры вылета дронов из кузовов. Оказавшиеся рядом сибирские дальнобойщики бросали во взлетающие беспилотники камни. Среди них был герой из Белоруссии, который отошёл от фуры смерти за мгновения до взрыва. Кроме того, местные из ружей сумели сбить ещё пять «птичек».
Обложка © Telegram / SHOT