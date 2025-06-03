Жители Иркутской области сбили из ружей пять дронов во время атаки на аэродром

В воскресенье жители Усольского района Иркутской области проявили необычную смелость и находчивость, сбив из охотничьих ружей как минимум пять украинских беспилотников, атаковавших местный аэродром. Иркутяне заметили низколетящие дроны, двигавшиеся на высоте всего около 2,5 метра (примерно уровень второго этажа), и оперативно организовали оборону, сообщает Mash .

Первым угрозу обнаружил студент Илья, возвращавшийся из магазина. Услышав от собравшихся у дороги людей о начавшейся атаке на воинскую часть, он немедленно бросился домой за ружьём, после чего на квадроцикле направился к месту, где должны были пролететь дроны. К тому времени на обочинах уже собрались другие вооружённые местные жители, которые разделились на несколько групп для более эффективного противодействия налёту.