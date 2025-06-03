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3 июня, 11:33
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Жители Иркутской области сбили из ружей пять дронов во время атаки на аэродром

Mash: Жители Приангарья сбили из ружей минимум пять атаковавших аэродром БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SVshot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SVshot

В воскресенье жители Усольского района Иркутской области проявили необычную смелость и находчивость, сбив из охотничьих ружей как минимум пять украинских беспилотников, атаковавших местный аэродром. Иркутяне заметили низколетящие дроны, двигавшиеся на высоте всего около 2,5 метра (примерно уровень второго этажа), и оперативно организовали оборону, сообщает Mash.

Первым угрозу обнаружил студент Илья, возвращавшийся из магазина. Услышав от собравшихся у дороги людей о начавшейся атаке на воинскую часть, он немедленно бросился домой за ружьём, после чего на квадроцикле направился к месту, где должны были пролететь дроны. К тому времени на обочинах уже собрались другие вооружённые местные жители, которые разделились на несколько групп для более эффективного противодействия налёту.

Участники событий позже признались, что было очень страшно, когда над головами жужжали смертоносные дроны. И всё же страх не затмил стремление защитить свою землю и близких.

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Напомним, что 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах подверглись внезапной атаке украинских беспилотников. В ряде областей для этого были использованы дроны, тайно доставленные на фурах. Установлена личность предполагаемого владельца грузовиков — это 37-летний Артём Тимофеев, родившийся на Украине. Его объявили в федеральный розыск. Life.ru публиковал кадры вылета БПЛА из кузовов. В этот момент рядом находились водители-дальнобойщики, которые несмотря на огромный риск для жизни отважно попытались остановить вылетающие беспилотники, бросая в них камни. Одним из них оказался гражданин Белоруссии.

Юрий Лысенко
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