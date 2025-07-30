В России разработали конкурента украинской «Бабы-яги» — дрон-тяжеловес с «иммунитетом» к РЭБ

Российские инженеры создали тяжёлый дрон «МиС-150», предназначенный для доставки и сброса боеприпасов. Как сообщили в конструкторском бюро «МиС», этот аппарат стал аналогом украинской «Бабы-яги».

«МиС-150» обладает увеличенной грузоподъёмностью — до 15 кг. Сейчас дрон проходит лётные испытания. Его планируемая дальность действия составляет 12 км, что делает его полноценным конкурентом «Бабы-яги» с аналогичными характеристиками. Кроме того, аппарат оснащён системой «Поводырь», которая помогает избегать подавления средствами радиоэлектронной борьбе.

Как пояснили в бюро ТАСС, опыт использования предыдущей модели, «МиС-35», показал, что 70% вылетов на передовой носят гуманитарный характер. Изначально «МиС-150» разрабатывался для ударных задач, включая транспортировку и сброс боеприпасов типа ТМ-62, но также он способен доставлять гуманитарные грузы.

Новый дрон позволяет военным значительно сократить расходы на дополнительное оборудование. По словам представителей бюро, бойцы могут получить «МиС-150» как базовую платформу с аккумулятором, а затем самостоятельно подключить необходимое оборудование через внешние разъёмы, включая трофейные комплектующие. Это существенно экономит средства и даёт войскам эффективную альтернативу «Бабе-яге».