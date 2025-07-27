Из ведьмы в курьера: Морпехи ВС РФ вспомнили русские сказки и обхитрили «Бабу-ягу»

Российские морпехи в Демидовке перехитрили украинский гексокоптер «Баба-яга», превратив его в своего курьера. Об этом рассказал командир разведвзвода с позывным Эко.

Эко о «Бабе-яге» на побегушках. Видео © Telegram / zvezdanews

«Наши взяли в плен несколько вэсэушников и по их рации начали пользоваться подвозами от «Бабы-яги», — пояснил разведчик в разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда».

По словам Эко, дроны этого типа обычно доставляют украинским подразделениям боеприпасы и провизию. Российские бойцы, захватив вражескую радиостанцию, смогли перенаправить грузы себе, повторяя сказочный сюжет с обманом Бабы-яги.

Гексокоптеры «Баба-яга» — модернизированные украинские дроны с увеличенной грузоподъёмностью. Инцидент произошёл во время боёв за Демидовку, где ВСУ активно используют беспилотники для снабжения позиций.