Цинизм и низость: Омбудсмен рассказала, как ВСУ «воюют» с детьми в ЛНР

В Луганской Народной Республике продолжают фиксироваться случаи подрывов детей на замаскированных боеприпасах. Об этом сообщила детский омбудсмен ЛНР Инна Швенк в интервью РИА «Новости».

«К сожалению, такие случаи в республике имеются, и они не единичны. Связано это, прежде всего, с тем, что ВСУ часто маскируют взрывоопасные предметы под игрушки или иные предметы быта, которые могут вызвать интерес у детей, что свидетельствует об особом цинизме и низости украинских сил, которые «воюют» с мирным населением», — заявила она в беседе с агенством.

Омбудсмен пояснила, что взрывные устройства часто искусно замаскированы под окружающую местность, что затрудняет их обнаружение. Для профилактики трагедий аппаратом уполномоченного разработаны специальные памятки «Осторожно мины» и «Взрывоопасные предметы», которые распространяются среди детей во время акции «Дарю тепло».

В ЛНР ежегодно проводится Всероссийская акция «Безопасность детства» с участием профильных ведомств. Мероприятия направлены на обучение детей правилам поведения в зонах возможного нахождения взрывоопасных предметов.