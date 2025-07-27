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27 июля, 15:16

Цинизм и низость: Омбудсмен рассказала, как ВСУ «воюют» с детьми в ЛНР

Омбудсмен ЛНР Швенк: Бойцы ВСУ маскируют мины под детские игрушки

Мина «Лепесток» в Донецке. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Мина «Лепесток» в Донецке. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

В Луганской Народной Республике продолжают фиксироваться случаи подрывов детей на замаскированных боеприпасах. Об этом сообщила детский омбудсмен ЛНР Инна Швенк в интервью РИА «Новости».

«К сожалению, такие случаи в республике имеются, и они не единичны. Связано это, прежде всего, с тем, что ВСУ часто маскируют взрывоопасные предметы под игрушки или иные предметы быта, которые могут вызвать интерес у детей, что свидетельствует об особом цинизме и низости украинских сил, которые «воюют» с мирным населением»,заявила она в беседе с агенством.

Омбудсмен пояснила, что взрывные устройства часто искусно замаскированы под окружающую местность, что затрудняет их обнаружение. Для профилактики трагедий аппаратом уполномоченного разработаны специальные памятки «Осторожно мины» и «Взрывоопасные предметы», которые распространяются среди детей во время акции «Дарю тепло».

В ЛНР ежегодно проводится Всероссийская акция «Безопасность детства» с участием профильных ведомств. Мероприятия направлены на обучение детей правилам поведения в зонах возможного нахождения взрывоопасных предметов.

Водитель подорвался на мине вместе с комбайном в курском приграничье
Водитель подорвался на мине вместе с комбайном в курском приграничье

Ранее российский сапёр рассказал, что в приграничье Курской области находят много заминированных предметов, включая аптечки, телефоны и детские игрушки. Так, специалисты нашли взрывное устройство в тушке игрушечного зайца.

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Юрий Лысенко
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