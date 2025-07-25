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Регион
25 июля, 16:51

Водитель подорвался на мине вместе с комбайном в курском приграничье

Хинштейн: Водитель комбайна подорвался в полях на мине ВСУ в курском приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Водитель комбайна пострадал в Большесолдатском районе Курской области, наехав на мину ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Работающий комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы», — написал он в своём Telegram-канале.

Хинштейн выразил пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему и обратился к жителям приграничных районов Курской области с напоминанием о сохраняющейся высокой степени опасности в этих местах.
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Ранее в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения после атаки украинского дрона на хутор Леоновка в Белгородской области. Он пострадал, когда БПЛА атаковал гражданский автомобиль.

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Наталья Демьянова
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