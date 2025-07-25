Водитель подорвался на мине вместе с комбайном в курском приграничье

«Работающий комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения после атаки украинского дрона на хутор Леоновка в Белгородской области. Он пострадал, когда БПЛА атаковал гражданский автомобиль.