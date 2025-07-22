Гладков: В больнице умер пострадавший при ударе дрона ВСУ по машине в Леоновке

В Белгородской области в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения после атаки украинского дрона на хутор Леоновка. Ещё один человек продолжает оставаться в больнице, у него состояние средней тяжести: осколочные ранения груди, лица и рук. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь», — написал в телеграм-канале чиновник.

Гладков напомнил, что утром 22 июля украинский беспилотник попал по гражданскому автомобилю , в котором находились двое мужчин. Сама машина практически полностью уничтожена взрывом БПЛА.