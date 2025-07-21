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Регион
21 июля, 07:49

Бойцы ВСУ сожгли машину с россиянкой внутри, раненая смогла выбраться из огня

Гладков: В Белгородской области дрон ВСУ врезался в машину, пострадала женщина

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

На участке автодороги между Ракитным и Бобравой в Ракитянском районе украинский дрон врезался в гражданский автомобиль. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшую с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга бойцы подразделения «Орлан» доставили к врачу. Вскоре её переведут в больницу №2 Белгорода.

«Транспортное средство уничтожено огнём», — добавил глава региона.

ВСУ атаковали семь населённых пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали семь населённых пунктов Белгородской области

Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе налёта украинских беспилотников в Белгородской области были ранены два местных жителя. В районе села Щетиновка дрон врезался в «газель», водителя которой в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Кроме того, в селе Тогобиевка пострадала женщина.

Владимир Озеров
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