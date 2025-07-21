Бойцы ВСУ сожгли машину с россиянкой внутри, раненая смогла выбраться из огня
Гладков: В Белгородской области дрон ВСУ врезался в машину, пострадала женщина
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
На участке автодороги между Ракитным и Бобравой в Ракитянском районе украинский дрон врезался в гражданский автомобиль. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавшую с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга бойцы подразделения «Орлан» доставили к врачу. Вскоре её переведут в больницу №2 Белгорода.
«Транспортное средство уничтожено огнём», — добавил глава региона.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе налёта украинских беспилотников в Белгородской области были ранены два местных жителя. В районе села Щетиновка дрон врезался в «газель», водителя которой в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Кроме того, в селе Тогобиевка пострадала женщина.