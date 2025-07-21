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21 июля, 04:47

Два жителя Белгородской области ранены после атак дронов ВСУ

Повреждения дома в Белгородской области после удара БПЛА ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждения дома в Белгородской области после удара БПЛА ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Два жителя населённых пунктов Белгородской области получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В районе села Щетиновка Белгородского района дрон ударил по «газели». Водителя в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В селе Тогобиевка Валуйского округа пострадала женщина после атаки на частный дом. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала
В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала

ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области. Ранее атакам подверглись пять муниципалитетов региона, пострадал житель села Большетроицкое Шебекинского округа.

Артур Лапсаков
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