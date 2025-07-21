Два жителя Белгородской области ранены после атак дронов ВСУ

Два жителя населённых пунктов Белгородской области получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В районе села Щетиновка Белгородского района дрон ударил по «газели». Водителя в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В селе Тогобиевка Валуйского округа пострадала женщина после атаки на частный дом. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля.