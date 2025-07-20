ВСУ нанесли удары по 5 муниципалитетам Белгородской области, ранен мирный житель
Последствия обстрела в Шебекинском округе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ обстреляли Белгородскую область, атакам подверглись пять муниципалитетов региона, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пять муниципалитетов под ударом ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Большетроицкое Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Мужчина, получивший ранения, самостоятельно обратился за помощью в местную больницу. У него диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. После оказания необходимой помощи его перевезут в областную клиническую больницу. В доме повреждены фасад, окна и забор», — говорится в публикации.
В Шебекино и Шебекинском округе повреждены коммерческое здание, частные дома и автомобили. В Белгородском районе пострадали предприятия и гражданский транспорт. В Валуйском округе атака на ЛЭП оставила часть жителей без света, а в Грайворонском и Краснояружском районах разрушены социальный объект и административные здания.
Гладков добавил, что аварийные службы уже работают на местах, получив на это добро от Минобороны. Ситуация находится под контролем властей, последствия атак уточняются.
Также противник сегодня атаковал дронами Смоленскую область. Средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских БПЛА в небе региона, обошлось без жертв и разрушений.