ВСУ нанесли удары по 5 муниципалитетам Белгородской области, ранен мирный житель

ВСУ обстреляли Белгородскую область, атакам подверглись пять муниципалитетов региона, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пять муниципалитетов под ударом ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Большетроицкое Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Мужчина, получивший ранения, самостоятельно обратился за помощью в местную больницу. У него диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. После оказания необходимой помощи его перевезут в областную клиническую больницу. В доме повреждены фасад, окна и забор», — говорится в публикации.

Последствия ударов ВСУ по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия ударов ВСУ по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия ударов ВСУ по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Шебекино и Шебекинском округе повреждены коммерческое здание, частные дома и автомобили. В Белгородском районе пострадали предприятия и гражданский транспорт. В Валуйском округе атака на ЛЭП оставила часть жителей без света, а в Грайворонском и Краснояружском районах разрушены социальный объект и административные здания.

Гладков добавил, что аварийные службы уже работают на местах, получив на это добро от Минобороны. Ситуация находится под контролем властей, последствия атак уточняются.