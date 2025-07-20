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20 июля, 12:33

Войска ПВО отразили налёт 13 дронов ВСУ на Смоленскую область

В Смоленской области сбили и подавили 13 дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Силы ПВО и РЭБ уничтожили 13 украинских беспилотников над Смоленской областью, жертв и разрушений не зафиксировано. Об отражении атаки дронов сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 13 украинских беспилотников», — написал он в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

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Ранее Life.ru сообщал, что всего за четыре часа российские системы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата. Из них 7 дронов были сбиты над Московской областью, а ещё два БПЛА — над Белгородской областью.

Александра Мышляева
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