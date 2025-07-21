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Специальная военная операция (СВО)

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20 июля, 22:32

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область российские военные уничтожили беспилотники в районе Новошахтинска, Шахт и Новочеркасска. Падение обломков одного из БПЛА привело к возгоранию кровли здания железнодорожного вокзала в посёлке Каменоломни Октябрьского сельского района.

Из диспетчерского пункта вокзала оперативно эвакуировали трёх сотрудников. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, жертв и пострадавших нет. Параллельно в том же населённом пункте по адресу переулок Садовый, 15б загорелся цветочный магазин. На оба возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты.

ПВО ликвидировала за час уже пять дронов ВСУ, которые летели на Москву
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Враг также активно пытается атаковать Москву, ПВО ликвидировала за час уже пять дронов. Росавиация объявила о введении временных ограничений в аэропортах Жуковский, Шереметьево и Домодедово.

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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