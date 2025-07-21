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Регион
20 июля, 22:03

ПВО ликвидировала за час уже пять дронов ВСУ, которые летели на Москву

Сбиты ещё два беспилотника, летевших в сторону Москвы

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Ещё два летевших в сторону Москвы беспилотника ликвидированы силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбили два беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

На фоне сообщений о работе ПВО Росавиация объявила о введении временных ограничений в аэропортах Жуковский и Шереметьево.

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Всего за последние часы ПВО ликвидировала уже пять БПЛА, летевших на Москву. На данный момент о каких-либо повреждениях или разрушениях не сообщалось.

Артур Лапсаков
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