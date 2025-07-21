Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

В Москве силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в телеграм-канале.

О жертвах и разрушениях на земле в результате атаки ВСУ данных нет.

Отметим, что после работы расчётов ПВО были сняты ранее введённые ограничения на приём и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево. В то же время меры были приняты в аэропорту Жуковский.