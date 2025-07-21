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20 июля, 21:43

Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

В Москве силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в телеграм-канале.

О жертвах и разрушениях на земле в результате атаки ВСУ данных нет.

Отметим, что после работы расчётов ПВО были сняты ранее введённые ограничения на приём и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево. В то же время меры были приняты в аэропорту Жуковский.

Минобороны сообщило об уничтожении 43 украинских БПЛА за вечер
Минобороны сообщило об уничтожении 43 украинских БПЛА за вечер

Вечером 20 июля на подлёте к Москве уже сбили несколько вражеских беспилотников. Мэр столицы заявил, что ПВО перехватили два украинских БПЛА.

Юния Ларсон
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