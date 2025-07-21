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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июля, 21:10

Уничтожены ещё два летевших на Москву украинских беспилотника

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Уничтожены ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал он в своём телеграм-канале, не уточнив о каких-либо последствиях на земле.

Собянин: Ещё два дрона ВСУ сбили вблизи Москвы
Собянин: Ещё два дрона ВСУ сбили вблизи Москвы

Кроме того, в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени российскими средствами ПВО было уничтожено 43 украинских дронов. Наибольшее количество сбито над территорией Брянской области (17).

Артём Гапоненко
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