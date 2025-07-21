Уничтожены ещё два летевших на Москву украинских беспилотника

Уничтожены ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале, не уточнив о каких-либо последствиях на земле.