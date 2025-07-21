Уничтожены ещё два летевших на Москву украинских беспилотника
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Уничтожены ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале, не уточнив о каких-либо последствиях на земле.
Кроме того, в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени российскими средствами ПВО было уничтожено 43 украинских дронов. Наибольшее количество сбито над территорией Брянской области (17).