Собянин: Ещё два дрона ВСУ сбили вблизи Москвы
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Два вражеских беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами нашей противовоздушной обороны. По информации мэра Сергея Собянина, на месте происшествия оперативно работают сотрудники аварийно-спасательных служб.
«ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
ВСУ весь день пытались ударить по Москве. Сегодня утром российские средства ПВО отразили атаку беспилотников, уничтожив почти десяток дронов. В связи с угрозой, три аэропорта временно прекратили свою работу. Позже в течение дня была сбита ещё партия БПЛА.