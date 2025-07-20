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Регион
20 июля, 18:31

Собянин: Ещё два дрона ВСУ сбили вблизи Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Два вражеских беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами нашей противовоздушной обороны. По информации мэра Сергея Собянина, на месте происшествия оперативно работают сотрудники аварийно-спасательных служб.

«ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Одиннадцатый по счëту украинский беспилотник сбит за день на подлëте к Москве
Одиннадцатый по счëту украинский беспилотник сбит за день на подлëте к Москве

ВСУ весь день пытались ударить по Москве. Сегодня утром российские средства ПВО отразили атаку беспилотников, уничтожив почти десяток дронов. В связи с угрозой, три аэропорта временно прекратили свою работу. Позже в течение дня была сбита ещё партия БПЛА.

Александра Мышляева
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