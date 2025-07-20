Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 17:46

Одиннадцатый по счëту украинский беспилотник сбит за день на подлëте к Москве

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону столицы. На месте падения обломков дрона работают спасательные службы.

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин у себя в телеграм-канале.

ВСУ нанесли удары по 5 муниципалитетам Белгородской области, ранен мирный житель
ВСУ нанесли удары по 5 муниципалитетам Белгородской области, ранен мирный житель

Напомним, сегодня ВСУ весь день пытались ударить по Москве. Только за утро российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили семь дронов. На фоне атаки была приостановлена работа трёх аэропортов. Позже было сбито ещё восемь БПЛА.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar