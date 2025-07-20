Одиннадцатый по счëту украинский беспилотник сбит за день на подлëте к Москве
Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву дрона ВСУ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону столицы. На месте падения обломков дрона работают спасательные службы.
«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин у себя в телеграм-канале.
Напомним, сегодня ВСУ весь день пытались ударить по Москве. Только за утро российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили семь дронов. На фоне атаки была приостановлена работа трёх аэропортов. Позже было сбито ещё восемь БПЛА.