Ещё 37 украинских дронов сбили российские силы ПВО за несколько часов
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Российские системы ПВО за несколько часов сбили 37 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Наибольшее количество дронов уничтожено над Калужской областью — 10, ещё 8 сбили в Смоленской области. Над Московским регионом перехватили 8 БПЛА, из них 5 летели в сторону столицы. Над Брянской областью сбили 6 беспилотников, над Тульской — 3, а над Орловской — 2.
Ранее Life.ru сообщал, что всего за четыре часа российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника. В Подмосковье сбили семь дронов, а над Белгородчиной — два. Вскоре после этого появилась информация о повторной атаке на Москву.