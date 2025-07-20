Ещё 37 украинских дронов сбили российские силы ПВО за несколько часов

Российские системы ПВО за несколько часов сбили 37 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее количество дронов уничтожено над Калужской областью — 10, ещё 8 сбили в Смоленской области. Над Московским регионом перехватили 8 БПЛА, из них 5 летели в сторону столицы. Над Брянской областью сбили 6 беспилотников, над Тульской — 3, а над Орловской — 2.