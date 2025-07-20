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Регион
20 июля, 15:54

Ещё 37 украинских дронов сбили российские силы ПВО за несколько часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Российские системы ПВО за несколько часов сбили 37 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее количество дронов уничтожено над Калужской областью — 10, ещё 8 сбили в Смоленской области. Над Московским регионом перехватили 8 БПЛА, из них 5 летели в сторону столицы. Над Брянской областью сбили 6 беспилотников, над Тульской — 3, а над Орловской — 2.

В трёх аэропортах Москвы снова ограничили полёты из-за атаки дронов
В трёх аэропортах Москвы снова ограничили полёты из-за атаки дронов

Ранее Life.ru сообщал, что всего за четыре часа российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника. В Подмосковье сбили семь дронов, а над Белгородчиной — два. Вскоре после этого появилась информация о повторной атаке на Москву.

Александра Мышляева
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