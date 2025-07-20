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20 июля, 13:29

Воздушная атака на Москву продолжается: сбито ещё четыре дрона

Собянин: ПВО отразила атаку ещё четырёх беспилотников на Москву

Обложка © Corona Borealis Studio

Обложка © Corona Borealis Studio

Российские системы ПВО отразили атаку ещё четырёх вражеских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём официальном телеграм-канале.

«ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник. Позже он добавил информацию о ещё одном сбитом дроне.

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Ранее Life.ru сообщал, что всего за четыре часа российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника. Семь из них были сбиты в небе над Московской областью, а ещё два — над Белгородской.

Александра Мышляева
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