В трёх аэропортах Москвы снова ограничили полёты из-за атаки дронов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снова ввели ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в трёх аэропортах Москвы. Закрыты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения: приём и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что всего за четыре часа семь БПЛА были сбиты в небе над Московской областью. Позже стало известно, что это не все атаки на столицу. Спустя несколько часов сообщалось о поражении ещё четырёх вражеских дронов.