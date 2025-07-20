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Регион
20 июля, 13:43

В трёх аэропортах Москвы снова ограничили полёты из-за атаки дронов

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снова ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в трёх аэропортах Москвы. Закрыты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения: приём и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что всего за четыре часа семь БПЛА были сбиты в небе над Московской областью. Позже стало известно, что это не все атаки на столицу. Спустя несколько часов сообщалось о поражении ещё четырёх вражеских дронов.

Александра Мышляева
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