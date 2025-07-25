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Регион
25 июля, 16:17

«Новости приходят плохие»: Российский военкор пропал под Красноармейском после удара дрона ВСУ

Российский военкор Филатов пропал под Красноармейском после удара дрона ВСУ

Обложка © Telegram / filatovcorr

Обложка © Telegram / filatovcorr

Под Красноармейском в ДНР (украинское название — Покровск) пропал российский военный корреспондент Андрей Филатов, Вероятно, он журналист попал под удар беспилотника ВСУ. С раннего утра он и сопровождавшие его люди не выходят на связь. На месте обнаружены личные вещи репортёра: принадлежавший ему мотоцикл и съёмочная камера.

«Ни Андрей, ни люди, которые находились в этот момент на месте на связь не выходят. Участок, где пропал Андрей находится под огневым воздействием Мадьяра. По уточнённой информации связь была потеряна рано утром <...> Новости пока что приходят очень плохие», — рассказали в телеграм-канале «Курсы тактической медицины».

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Ранее в зоне СВО погиб призёр всероссийских соревнований по лёгкой атлетике Евгений Катунин. Он был одним из лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания «Вершина». В зону СВО Евгений Катунин отправился в 2022 году. 24 ноября ему должно было исполниться 26 лет.

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Полина Никифорова
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