«Новости приходят плохие»: Российский военкор пропал под Красноармейском после удара дрона ВСУ

Под Красноармейском в ДНР (украинское название — Покровск) пропал российский военный корреспондент Андрей Филатов, Вероятно, он журналист попал под удар беспилотника ВСУ. С раннего утра он и сопровождавшие его люди не выходят на связь. На месте обнаружены личные вещи репортёра: принадлежавший ему мотоцикл и съёмочная камера.

«Ни Андрей, ни люди, которые находились в этот момент на месте на связь не выходят. Участок, где пропал Андрей находится под огневым воздействием Мадьяра. По уточнённой информации связь была потеряна рано утром <...> Новости пока что приходят очень плохие», — рассказали в телеграм-канале «Курсы тактической медицины».