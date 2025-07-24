Призёр всероссийских соревнований по лёгкой атлетике Катунин погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб мастер спорта, призёр всероссийских соревнований по легкой атлетике Евгений Катунин. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Курской области.

«В ходе специальной военной операции погиб курский легкоатлет Евгений Катунин <...> Был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Катунин был одним из лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания «Вершина». Мастер спорта специализировался в беге с барьерами, занимался в спортивных школах «Виктория» и олимпийского резерва им. Николая Яковлева. Он до сих пор является рекордсменом Курской области в беге на 110 метров с барьерами. Звание мастера спорта России ему было присвоено в 2021 году.

В зону СВО Евгений Катунин отправился в 2022 году. Он погиб на Донбассе. Ему должно было исполниться 26 лет 24 ноября.