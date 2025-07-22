ГД приняла поправки о праве на льготы гражданских жён погибших бойцов СВО

Гражданские жёны погибших участников СВО смогут получать льготы при соблюдении ряда условий. Соответствующие поправки приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.

Согласно новым положениям, право на льготы получат сожительницы бойцов, если суд подтвердит факт совместного проживания в течение трёх лет до призыва, ведение общего хозяйства и наличие общего ребёнка. При этом льготы не предоставят, если военнослужащий или его партнёрша в этот период состояли в официальном браке с другими людьми.

Право на выплаты возникнет только после вступления в силу судебного решения. Федеральные льготы будут регулироваться правительством РФ, а дополнительные меры поддержки смогут вводить регионы и муниципалитеты.