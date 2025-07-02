Путину предложили распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО

Льготы на образование могут расширить для вдов погибших военнослужащих в зоне СВО. С соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину обратилась статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилёва.

«Сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получении образования только для участников СВО и их детей. Поэтому предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе, право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте», — сказала Цивилёва.

Замминистра пояснила, что действующие нормы не охватывают жён военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Она подчеркнула, что новая мера поможет вдовам получить профессиональное образование и улучшить качество жизни.