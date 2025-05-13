В Мособлдуме заявили о расширении мер поддержки бойцам СВО

Подмосковье уделяет внимание не только созданию комфортных условий для заключения контрактов с Минобороны в едином центре отбора на службу по контракту в Балашихе для жителей области и других регионов страны, но и обеспечивает своевременное предоставление и постоянное расширение мер социальной поддержки. Об этом сообщил депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков.

«В Подмосковье реализуется обширный социальный пакет для участников специальной военной операции. Например, детям участников СВО предоставляются льготы: освобождение от оплаты детского сада, бесплатное питание в школах и вузах, внеочередное зачисление в садики, а также возможность отдохнуть в оздоровительном лагере «Литвиново» и получить ряд других преимуществ», — пояснил Голубков в беседе с РИАМО.

Депутат отметил важность тесной связи с семьями военных и их обратной связи для повышения эффективности мер поддержки. Такой подход позволяет специалистам лучше понять потребности семей и своевременно оказывать необходимую помощь.

В Балашихе на Восточном шоссе открыт центр отбора на контрактную службу по принципу «единого окна». Это удобно для будущих военных: здесь проводят медицинское обследование, организуют боевую подготовку с опытными инструкторами и обеспечивают взаимодействие с близкими. Регион берёт на себя заботу о семьях, чтобы военные могли сосредоточиться на службе, не отвлекаясь на бытовые вопросы.

Льготы распространяются не только на детей военных, но и на родителей. Старшее поколение может получать бесплатную социальную помощь или лечение в государственных больницах. Жены военных имеют доступ к психологической поддержке и курсам профессиональной переподготовки. Каждая семья может обратиться за помощью по любому вопросу, а компетентные специалисты быстро помогут найти решение.