В Госдуме предложили запретить делить выплаты за участие в СВО при разводе

В Госдуму будет внесён законопроект, разработанный депутатами Евгением Марченко и Александром Бородаем, который касается раздела имущества при разводе. Предлагается не учитывать средства, полученные одним из супругов в связи с участием в СВО, если развод оформлен после 24 февраля 2022 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В Семейный кодекс РФ предлагается внести поправки, согласно которым выплаты, полученные военнослужащим в связи с участием в СВО, не будут делиться при разводе, если он оформлен после начала СВО. Законопроект охватывает широкий спектр выплат: единовременные выплаты при заключении контракта, зарплату, ежемесячные и другие пособия, получаемые военнослужащими. Инициаторы законопроекта считают, что некоторые браки заключаются исключительно ради получения этих выплат, а затем быстро расторгаются.

«Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО, рискующих своей жизнью при выполнении воинского долга», — указано в проекте закона.

Закон начнет действовать сразу после его опубликования, если его примут. Он также будет касаться тех, кто поженился после начала СВО и развелся до вступления закона в силу, но еще не успел разделить имущество (или решение суда о разделе еще не вступило в силу).

Сейчас по закону все, что муж и жена заработали вместе, включая выплаты и пособия, считается их общим имуществом.