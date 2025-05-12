По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестованы 23 человека

В Москве правоохранительные органы задержали преступную группировку, занимавшуюся обманом участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, среди 23 арестованных фигурантов оказались пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Об этом пишет ТАСС.

В Магасе нашли искалеченным похищенного из магазина парня и одного из преступников

В Магасе нашли искалеченным похищенного из магазина парня и одного из преступников

Преступники действовали по отработанной схеме: под видом таксистов они предлагали военнослужащим, возвращавшимся из зоны СВО, якобы разумные цены за поездку, однако в конце пути неожиданно увеличивали стоимость услуг в сотни раз. В случае отказа платить завышенную сумму участникам СВО угрожали физической расправой.