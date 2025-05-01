В Шереметьево ОПГ обманывала участников СВО при поездках на такси

Банда, которая крала деньги у участников СВО в Шереметьево, действовала под прикрытием такси. Бойцам спецоперации сначала предлагали взять машину за адекватную стоимость, а в конце пути поднимали цену в сотни раз. Если участники СВО отказывались платить, им начинали угрожать. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

«Транспортными полицейскими в аэропорту Шереметьево выявлена преступная схема хищения денежных средств таксистами у участников СВО. <...> установили причастность к данным преступлениям двоих полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, оказывавших содействие таксистам в поиске потенциальных жертв», — рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, полицейские давали наводку на бойцов СВО. Также в ОПГ был задействован оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который отказывался возбуждать уголовные дела по данным эпизодам. Сейчас продолжается комплекс мероприятий, направленный на установление всех подробностей произошедшего.