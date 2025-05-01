В Шереметьево ОПГ обманывала участников СВО при поездках на такси
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Банда, которая крала деньги у участников СВО в Шереметьево, действовала под прикрытием такси. Бойцам спецоперации сначала предлагали взять машину за адекватную стоимость, а в конце пути поднимали цену в сотни раз. Если участники СВО отказывались платить, им начинали угрожать. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
«Транспортными полицейскими в аэропорту Шереметьево выявлена преступная схема хищения денежных средств таксистами у участников СВО. <...> установили причастность к данным преступлениям двоих полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, оказывавших содействие таксистам в поиске потенциальных жертв», — рассказали в пресс-службе.
Как оказалось, полицейские давали наводку на бойцов СВО. Также в ОПГ был задействован оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который отказывался возбуждать уголовные дела по данным эпизодам. Сейчас продолжается комплекс мероприятий, направленный на установление всех подробностей произошедшего.
Напомним, что лидер данного ОПГ уже арестован. Кабочкина Алексея Николаевича заключили под стражу на срок два месяца. Также арестованы шесть фигурантов этого дела.