Суд арестовал лидера ОПГ по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Московский суд заключил под стражу лидера группы, подозреваемой в кражах денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Лидер ОПГ на судебном заседании. Видео © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича... на срок два месяца», — говорится в сообщении.