День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 18:04
5058

Суд арестовал лидера ОПГ по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Московский суд заключил под стражу лидера группы, подозреваемой в кражах денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Лидер ОПГ на судебном заседании. Видео © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича... на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы арестовал шестерых человек, обвиняемых в том, что они крали, вымогали и мошенническим путём отнимали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. По версии следствия, злоумышленники были членами преступного сообщества.

Суд вынес приговор россиянке по делу о хищении почти 500 тысяч рублей у бойцов СВО
Суд вынес приговор россиянке по делу о хищении почти 500 тысяч рублей у бойцов СВО
Обложка ©

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar