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Опубликовано 30 апреля 2025, 13:50
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Суд арестовал 6 фигурантов дела о хищении денег у участников СВО в Шереметьево

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца шестерых фигурантов уголовного дела о хищении средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых фигурантов», — говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленники были членами преступного сообщества, организованного для хищения денег у участников СВО. Они занимались кражами, вымогательством и мошенничеством. Уточняется, что под стражу заключены Алексей Андреев, Артур Юсупов, Игорь Морозов, Сергей Волоруев, Александр Лебедев и Виктория Калачёва.

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Никита Никонов
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