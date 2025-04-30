Суд арестовал 6 фигурантов дела о хищении денег у участников СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца шестерых фигурантов уголовного дела о хищении средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых фигурантов», — говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленники были членами преступного сообщества, организованного для хищения денег у участников СВО. Они занимались кражами, вымогательством и мошенничеством. Уточняется, что под стражу заключены Алексей Андреев, Артур Юсупов, Игорь Морозов, Сергей Волоруев, Александр Лебедев и Виктория Калачёва.