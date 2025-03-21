Суд вынес приговор россиянке по делу о хищении почти 500 тысяч рублей у бойцов СВО

В Брянской области суд вынес приговор жительнице Московской области, назначив ей 3,5 года колонии за мошенничество с 486 тысячами рублей, собранными для поддержки участников СВО. Эти деньги предназначались для покупки оборудования и ремонта техники, но она присвоила их себе.

Согласно решению суда, обвиняемая выдавала себя за человека, который помогает волонтёрам в обеспечении специальными средствами для военнослужащих. Она получила от потерпевшего 26 000 рублей для покупки запчастей для ремонта БПЛА, однако не выполнила свои обязательства по поставке и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, обвиняемая получила более 486 000 рублей от организатора волонтёрского движения «Поможем вместе 32 Сураж» для приобретения биноклей, тепловизоров и других специализированных средств, но не выполнила свои обязательства, использовав эти средства по своему усмотрению. 42-летнюю мошенницу признали виновной по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлёкшее значительный ущерб гражданину) и по части 3 той же статьи (мошенничество в крупном размере).

«Подсудимая свою вину не признала. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.