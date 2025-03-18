Депутат может бойцу СВО, которого лишили денег и обвинили в самоволке из-за ранения

Участник специальной военной операции (СВО) столкнулся с бюрократической неразберихой, в результате которой его лишили выплат и объявили в розыск как самовольно оставившего часть (СОЧ). Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Мужчину призвали на службу осенью 2022 года. С июля 2024 года ему перестали начислять жалование, оставив без средств к существованию не только его самого, но и его беременную жену. Выяснилось, что после операции, перенесённой во время СВО, бойца отправили в воинскую часть для выздоравливающих, а затем прикомандировали к третьему по счёту соединению. Тем временем вторая часть объявила его в розыск, говорится в посте.