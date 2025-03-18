Депутат может бойцу СВО, которого лишили денег и обвинили в самоволке из-за ранения
Иванов рассказал о бойце СВО, которого «потеряли между четырёх воинских частей»
Участник специальной военной операции (СВО) столкнулся с бюрократической неразберихой, в результате которой его лишили выплат и объявили в розыск как самовольно оставившего часть (СОЧ). Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.
Мужчину призвали на службу осенью 2022 года. С июля 2024 года ему перестали начислять жалование, оставив без средств к существованию не только его самого, но и его беременную жену. Выяснилось, что после операции, перенесённой во время СВО, бойца отправили в воинскую часть для выздоравливающих, а затем прикомандировали к третьему по счёту соединению. Тем временем вторая часть объявила его в розыск, говорится в посте.
Когда солдат смог доказать, что его отсутствие было законным (он находился в 45-дневном отпуске), на его счета прекратили поступать выплаты. Оказалось, что за это время его объявила в СОЧ уже четвёртая воинская часть. В итоге боец обратился за помощью к депутату Максиму Иванову, который охарактеризовал ситуацию как критическую и направил документы в военную прокуратуру для разбирательства.
Ранее Life.ru рассказывал, как один из российских банков снял все средства с зарплатного счёта бойца спецоперации, которые выплачивались ему за выполнение боевых задач. Деньги ушли на погашение кредитов, что запрещено законодательством РФ. Позже стало известно, что в ситуации разбирается прокуратура.
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