Депутат пообещал разобраться с банком, который списал деньги у бойца СВО и предложил дезертировать
Депутат Иванов: Российский банк списал все деньги с карты бойца СВО в счёт долга
Один из российских банков списал все деньги с зарплатной карты ветерана СВО, которые военнослужащий получал за выполнение боевых задач. Средства ушли в счёт кредитов, хотя этого не позволяет закон о списании долгов у бойцов ВС РФ. О ситуации в личном телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
«Банк забрал в счёт кредитных долгов все средства с зарплатной карты участника СВО, несмотря на вновь принятый Федеральный закон. Для возврата средств бойцу предлагают явиться в банк лично. Видимо, покинув боевые позиции на фронте», — написал депутат.
Парламентарий уточнил, что с ним связалась жена российского военнослужащего из Свердловской области. Женщина объяснила, что перед заключением контракта с Минобороны у её мужа была просроченная задолженность по кредиту. В соответствии с законодательством РФ они должны списываться у определённой категории военнослужащих, в которую её супруг попадет по сроку службы. Иванова составил запрос на имя председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, призвав её проверить законность действий финансовой организации.
Напомним, что президент России Владимир Путин в ноябре 2024 года подписал закон о списании просроченных кредитных задолженностей на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО и их семей. Постановление позволяет освободить мобилизованных, военнослужащих, призывников и других россиян, подписавших как минимум годовой контракт на службу в ВС РФ с 1 декабря 2024 года, от долгов по кредитам.
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