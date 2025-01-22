Депутат пообещал разобраться с банком, который списал деньги у бойца СВО и предложил дезертировать

Один из российских банков списал все деньги с зарплатной карты ветерана СВО, которые военнослужащий получал за выполнение боевых задач. Средства ушли в счёт кредитов, хотя этого не позволяет закон о списании долгов у бойцов ВС РФ. О ситуации в личном телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Банк забрал в счёт кредитных долгов все средства с зарплатной карты участника СВО, несмотря на вновь принятый Федеральный закон. Для возврата средств бойцу предлагают явиться в банк лично. Видимо, покинув боевые позиции на фронте», — написал депутат.

Парламентарий уточнил, что с ним связалась жена российского военнослужащего из Свердловской области. Женщина объяснила, что перед заключением контракта с Минобороны у её мужа была просроченная задолженность по кредиту. В соответствии с законодательством РФ они должны списываться у определённой категории военнослужащих, в которую её супруг попадет по сроку службы. Иванова составил запрос на имя председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, призвав её проверить законность действий финансовой организации.