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23 января, 08:19

Прокуратура вмешалась в скандал со списанием с карты уральского бойца выплаты за участие в СВО

На Урале прокуратура проверяет данные о списании банком денег с карты бойца СВО

В Свердловской области прокуратура организовала проверку по факту списания денег с зарплатной карты бойца СВО в счёт задолженности по кредиту, что является нарушением закона. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ о списании с «зарплатной» карты военнослужащего — участника СВО банком средств в счёт задолженности по кредиту», — уточняется в тексте.

Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в декабре 2024 года и ушёл на фронт. После поступления денег на его зарплатную карту российский банк в полном объёме списал сумму. Сейчас прокуратура проверит действия финансового учреждения и примет соответствующие решения.

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Напомним, один из российских банков списал все деньги с зарплатной карты ветерана СВО, которые военнослужащий получал за выполнение боевых задач. Средства ушли в счёт кредитов, хотя этого не позволяет закон о списании долгов у бойцов ВС РФ. О ситуации в личном телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Он пообещал разобраться с вопросом и отстоять права участника СВО.

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ТАСС / Александр Полегенько

Татьяна Миссуми
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