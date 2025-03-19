Суд в Москве арестовал комика Останина до 15 мая за глумление над бойцами СВО
Мещанский районный суд Москвы арестовал стендап-комика Артемия Останина, обвиняемого в разжигании ненависти. Как сообщает корреспондент Life.ru, юмористу избрана мера пресечения до 15 мая.
Суд арестовал комика Останина. Видео предоставлено пресс-службой Мосгорсуда
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения Останину А. В. в виде содержания под стражей на срок до 15 мая», — огласил решение судья.
Напомним, правоохранители начали проверку после скандальной шутки Артемия Останина про инвалида, лишившегося ног на СВО. Комик стал фигурантом уголовного дела. Он попытался покинуть Россию, однако безуспешно. На допросе комик извинился, но от ареста это его не спасло. Тем временем общественники призвали отправлять на СВО «либеральных недоносков», оскорбляющих наших бойцов.
Пресс-служба Мосгорсуда