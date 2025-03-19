Суд в Москве арестовал комика Останина до 15 мая за глумление над бойцами СВО

Мещанский районный суд Москвы арестовал стендап-комика Артемия Останина, обвиняемого в разжигании ненависти. Как сообщает корреспондент Life.ru, юмористу избрана мера пресечения до 15 мая.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения Останину А. В. в виде содержания под стражей на срок до 15 мая», — огласил решение судья.