СК просит суд арестовать глумившегося над участниками СВО комика Останина
Сотрудники Следкома настаивают на аресте стендап-комика Артемия Останина, глумившегося над СВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Артемия обвиняют в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Очевидцы свидетельствуют против него. Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом города Москвы об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Напомним, Артемий Останин после шутки про инвалида, лишившегося ног на СВО, нарвался на проверку, по итогам которой стал фигурантом уголовного дела. Комик пытался покинуть Россию, однако его задержали. На допросе он успел принести извинения.
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