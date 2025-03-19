СК просит суд арестовать глумившегося над участниками СВО комика Останина

Сотрудники Следкома настаивают на аресте стендап-комика Артемия Останина, глумившегося над СВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Артемия обвиняют в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Очевидцы свидетельствуют против него. Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом города Москвы об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.